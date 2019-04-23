Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% и составил 2 587,48 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,17% — до отметки 1 277,71.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,32%, «АЛРОСы» — на 0,18%. Акции Сбербанка подешевели — на 0,08%, «Газпрома» — на 1,09%, Мосбиржи — на 0,77%.

Российский фондовый рынок закрывается с околонулевыми изменениями после роста в начале торговой сессии, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

«Индекс Мосбиржи переписал исторический максимум и дошел до отметки 2 599,58 пункта, однако для преодоления 2 600 не хватило драйверов роста, поэтому индекс скорректировался вниз. На открытии торговой сессии 24 апреля мы ожидаем боковую динамику. Рублевый индекс Мосбиржи останется в пределах 2 570—2 600 пунктов, долларовый РТС будет колебаться в диапазоне 1 270—1 290», — комментирует эксперт.