Динамика инфляционных ожиданий экономических субъектов РФ в апреле была разнонаправленной. Инфляционные ожидания населения несколько повысились, а ценовые ожидания предприятий и оценки долгосрочных инфляционных ожиданий участников финансового рынка продолжили снижаться, говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно опросу ООО «инФОМ», который проводится по заказу регулятора, в апреле 2019 года медианная оценка наблюдаемой населением инфляции за последние 12 месяцев возросла на 0,5 процентного пункта до 10,5%, а медианная оценка инфляции, ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев, — на 0,3 п. п. до 9,4%. В целом эти показатели остаются вблизи уровней, сложившихся во второй половине 2018 года, уточняют в Центробанке.

«На некоторый рост ожиданий населения, отмечавшийся после снижения в феврале — марте, могло повлиять восприятие уровня цен, а не их изменений. Например, для 30% респондентов в истекшем месяце оказался заметным рост цен на бензин, несмотря на то что они практически не меняются с июля прошлого года. Возможно, сказались также опасения повторения эпизодов быстрого роста цен на фоне определенного ухудшения в апреле потребительских настроений», — поясняется в комментарии.

По данным опроса, проведенного Банком России, в апреле продолжилось наблюдаемое с февраля снижение ценовых ожиданий предприятий на три месяца вперед (показатель составил 11% после 12,7% в марте). Оно происходило во всех отраслях и регионах, указывая на ослабление влияния общего фактора — повышения ставки НДС. Тем не менее ценовые ожидания предприятий на три месяца, как и на месяц, сохраняются на повышенном уровне, указывают в ЦБ.

Диапазон прогнозов инфляции на декабрь 2019 года, сделанных профессиональными аналитиками, с января остается практически неизменным и составляет 4,6—4,8%. Аналитики расценивают ускорение инфляции в начале 2019 года как временное. По их прогнозам, годовые темпы прироста потребительских цен начнут понижаться со II квартала 2019 года и стабилизируются вблизи 4% с I квартала 2020-го.



Также в обзоре отмечается, что продолжилось снижение инфляционных ожиданий участников финансового рынка на четыре года и девять лет вперед. Годовая вмененная инфляция для ОФЗ-ИН на указанных горизонтах, по оценкам Банка России, составляет 4,7%. «Таким образом, процесс заякоривания ожиданий участников рынка вблизи цели (4%) все еще продолжается», — заключают в ЦБ.