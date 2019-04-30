Досрочный перевод пенсионных накоплений гражданами необходимо ограничить, предложила Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ). Соответствующий законопроект направлен на имя руководителя рабочей группы, занимающейся разработкой законов о деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), при комитете Государственной думы по финансовому рынку Дмитрия Скриванова, сообщает «Коммерсант» .

Согласно документу, гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет — в момент наступления фиксации инвестиционного дохода на счетах застрахованных лиц. В противном случае перевод не должен принимать Пенсионный фонд России (ПФР). Так называемый срочный переход, когда средства граждан переводятся через пять лет без потери инвестиционного дохода, должен сохраниться. «Информацию о дате так называемого фиксинга застрахованное лицо должно получить через Единый портал госуслуг при подаче заявления», — заявил президент НАПФ Константин Угрюмов.

Ранее другая пенсионная СРО — Ассоциация НПФ (АНПФ) — предложила совсем приостановить досрочные переходы между страховщиками до 2023 года.

АНПФ предложила приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений Решение принято из-за массовых случаев злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах.

По мнению нескольких собеседников издания в фондах, предложение НАПФ сделано в пику АНПФ. Вместе с тем не все члены НАПФ согласны с ее предложениями. Против них выступали НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд». В АНПФ также не было единства по поводу заморозки, там противником этой меры выступил НПФ «Согласие».

«На рынке сформировалось несколько групп фондов. Одни игроки собрали широкую клиентскую базу на излете ОПС и в первые годы заморозки. А есть другие фонды, которые вышли на рынок позже. Первые заинтересованы в сохранении клиентской базы, вторые стремятся догнать своих конкурентов и увеличить активы любой ценой. Отсюда и разные подходы», — объясняет гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.

«И предложение АНПФ, и идея НАПФ — это все-таки различные вариации так называемого пенсионного рабства. В предложении НАПФ ограничивается во времени право клиента сбежать из фонда, который его не устраивает с точки зрения доходности», — считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его мнению, СРО правы в том, что пятилетка оказалась нерабочей и принесла только массовый ущерб застрахованным лицам, не повлияв на масштаб переходов.