Досрочный перевод пенсионных накоплений гражданами необходимо ограничить, предложила Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ). Соответствующий законопроект направлен на имя руководителя рабочей группы, занимающейся разработкой законов о деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), при комитете Государственной думы по финансовому рынку Дмитрия Скриванова, сообщает «Коммерсант».
Согласно документу, гражданам нужно сохранить возможность досрочного перевода пенсионных накоплений, но ограничить его одним разом в пять лет — в момент наступления фиксации инвестиционного дохода на счетах застрахованных лиц. В противном случае перевод не должен принимать Пенсионный фонд России (ПФР). Так называемый срочный переход, когда средства граждан переводятся через пять лет без потери инвестиционного дохода, должен сохраниться. «Информацию о дате так называемого фиксинга застрахованное лицо должно получить через Единый портал госуслуг при подаче заявления», — заявил президент НАПФ Константин Угрюмов.
Ранее другая пенсионная СРО — Ассоциация НПФ (АНПФ) — предложила совсем приостановить досрочные переходы между страховщиками до 2023 года.
Решение принято из-за массовых случаев злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах.
По мнению нескольких собеседников издания в фондах, предложение НАПФ сделано в пику АНПФ. Вместе с тем не все члены НАПФ согласны с ее предложениями. Против них выступали НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд». В АНПФ также не было единства по поводу заморозки, там противником этой меры выступил НПФ «Согласие».
«На рынке сформировалось несколько групп фондов. Одни игроки собрали широкую клиентскую базу на излете ОПС и в первые годы заморозки. А есть другие фонды, которые вышли на рынок позже. Первые заинтересованы в сохранении клиентской базы, вторые стремятся догнать своих конкурентов и увеличить активы любой ценой. Отсюда и разные подходы», — объясняет гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.
«И предложение АНПФ, и идея НАПФ — это все-таки различные вариации так называемого пенсионного рабства. В предложении НАПФ ограничивается во времени право клиента сбежать из фонда, который его не устраивает с точки зрения доходности», — считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. По его мнению, СРО правы в том, что пятилетка оказалась нерабочей и принесла только массовый ущерб застрахованным лицам, не повлияв на масштаб переходов.