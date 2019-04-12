Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила приостановить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между фондами, говорится в сообщении ассоциации по итогам заседания совета АНПФ 11 апреля.

«Члены совета поддержали предложение Комитета АНПФ по ИПК о необходимости приостановить досрочные переходы в целях защиты интересов застрахованных лиц и приняли решение поручить президенту АНПФ С. Ю. Белякову провести необходимые консультации с комитетом Государственной думы по финансовому рынку, Минфином, Банком России и ПФР с целью внесения подготовленного комитетом законопроекта в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации», — говорится в сообщении ассоциации.

Такое решение принято из-за «массовых случаев злоупотребления доверием граждан при досрочных переходах, которые приводят к существенным потерям инвестиционного дохода за три года, оцениваемым в 100 млрд рублей», поясняет АНПФ и добавляет, что если средняя потеря застрахованного лица в 2016 году составила 7,5 тыс. рублей, то в 2018-м она увеличилась до 19,5 тыс. рублей, а в текущем году потери граждан при досрочных переходах еще более возрастут.