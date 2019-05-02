Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 28 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 64,9 рубля, курс евро повысился на 12 копеек, до 72,64 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта уступает основным соперникам в начале биржевых торгов. Предыдущая неделя могла оказаться поворотной для рубля, считает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Рубль с большим отрывом продолжал держать звание наиболее сильной валюты с начала года, однако на валютных рынках не бывает бесконечных трендов. По информации аналитиков FxPro, после касания многомесячных максимумов вблизи 63,66 за доллар и 71,4 за евро, национальная валюта подверглась усиленному давлению даже при сравнительно нейтральном внешнем фоне. Очень часто к лету рубль сталкивается с пробуксовками в росте. Не будет удивительно, если подобная динамика повторится и на этот раз», — поясняет эксперт.

Среди факторов давления он выделяет усиление доллара на мировом рынке. «Рост доллара — зачастую, симптом проблем на рынках, когда отдается предпочтение «защитным» ликвидным инструментам над доходными. То есть при росте американской валюты развивающиеся рынки и фондовые индексы чаще всего снижаются», — замечает аналитик.

Отдельно Купцикевич выделяет тренд на снижение единой валюты из-за слабой макроэкономической статистики, и эта тенденция вполне может получить свое развитие в ближайшие недели. «Слабость Европы и евро — это плохая новость для рубля, который тесно связан с экономикой Европы», — подчеркивает эксперт.

По его прогнозу, наиболее вероятный сценарий — это путь пары USD/RUB к 67: уровню, который вполне может быть достигнут к концу мая. «Рост доллара рискует также отразиться на котировках единой валюты, отправив пару EUR/USD прямиком к 1,08. В этом случае паре EUR/RUB вполне по силам оказаться вблизи 72,5 — то есть практически на тех же уровнях, на которых она была в конце ушедшего месяца», — рассуждает Купцикевич.

Он не исключает и более резкого падения рубля, так как восходящий тренд доллара — это сильно негативный знак. «Нельзя сбрасывать со счетов и сценарий с касанием доллара отметки в 70 рублей, а евро — 80. В итоге в течение мая рубль может растерять весь свой прирост с начала года», — заключает аналитик.