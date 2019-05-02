Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 91 копейку к предыдущему закрытию и составил 65,53 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,7 тыс. сделок более чем на 1,13 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,8425—65,5675 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 73,2925, увеличившись на 78 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 2,65 тыс. сделок примерно на 95,8 млн евро по курсам от 72,58 до 73,415 рубля за евро.

Ослабление рубля вызвано снижением аппетита к риску на мировых рынках после сигналов со стороны ФРС о намерении сохранить ставку неизменной, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«С начала года участники торгов лелеяли надежду на то, что в течение ближайших 12 месяцев Федрезерв может пойти на смягчение политики. Однако вчерашним комментариям было суждено запустить процесс разворота рыночных тенденций. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставок, как правило, поддерживает национальную валюту, но в то же время ложится бременем на экономический рост», — поясняет эксперт.

С начала года Европейский центробанк смягчил свою позицию по ставкам, а Национальный банк Китая продолжает эту волну в попытках подстегнуть рост экономики страны, продолжает аналитик.

«Повышение доллара зачастую оборачивается давлением на развивающиеся рынки. Какое-то время российская валюта плыла против течения, развив восходящий тренд против доллара, прибавив с начала года около 9,5%. Вполне вероятно, что пик повышения курса рубля пройден: все больше участников торгов стремятся зафиксировать прибыль от предшествующего роста, чтобы понаблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. Все это делает российскую валюту уязвимой перед коррекцией даже в ходе сравнительно спокойных торгов», — рассуждает Купцикевич.

По его словам, пониженная ликвидность российского рынка усиливает амплитуду движения, подстегивая ослабление рубля. Сегодняшняя динамика в целом совпадает с трендом последней недели и может не встретить на своем пути значимого сопротивления вплоть до уровней вблизи 65,5 за доллар и 73,5 за евро, полагает аналитик.