Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:04 мск понизился на 40 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,0075 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 20,3 тыс. сделок более чем на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,9—65,36 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,8775 рубля, уменьшившись на 27 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6 тыс. сделок почти на 336,94 млн евро по курсам от 72,7225 до 73,18 рубля за евро.

Российская валюта смогла уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку рублю в рамках сегодняшней сессии мог оказать как рост рынка энергоносителей, так и интерес к валютам развивающихся рынков», — комментирует эксперт.

В результате доллар вплотную подошел к технической поддержке, расположенной на уровне 65 рублей. В случае если «медведям» удастся пробить ее, паре доллар/рубль будет открыта дорога к отметке 64 рубля, полагает Зварич.

Он напоминает, что в начале следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговому периоду, что поспособствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке.