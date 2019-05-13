Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,24% и составил 2 508,87 пункта. Индекс РТС снизился на 0,51% до отметки 1 207,57.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,22%, «Газпрома» — на 0,37%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,13%, «АЛРОСы» — опустились на 1,09%, Московской биржи — на 5,81%.



«Рынок в минусе, но сегодня только первый торговый день после майских каникул, и инвесторам приходится считаться со всем спектром новостей, которые накопились за это время. Возвращаться к активным движения лениво, но вариантов нет. Индекс Мосбиржи продолжает сползать и в целом готов тестировать планку 2 500 пунктов и ниже. Если это удастся, то новой «медвежьей» целью станет рубеж 2 485 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

