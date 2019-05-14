Чистая прибыль TCS Group Holding PLC за I квартал составила 7,2 млрд рублей. Промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты группы по МСФО за три первых месяца текущего года приводятся в сегодняшнем сообщении Тинькофф Банка.

В основанную предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки».

Рост чистой прибыли по сравнению с I кварталом 2018 года составил 25%, свидетельствуют данные релиза.

«Такие показатели удалось обеспечить как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса… На долю трансакционного бизнеса и прочих услуг уже приходится 32% общей выручки группы», — отметил, комментируя данные отчетности, председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Совокупные активы выросли на 8,9% по сравнению с данными на 31 декабря 2018 года и достигли 408,9 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля увеличился с начала года на 19,2% до 279,7 млрд. Объем кредитов за вычетом резервов вырос на 21,5% до 241,1 млрд рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 8,1% (на 31 декабря 2018-го равнялась 9,4%).

В числе прочего в Тинькофф Банке сообщают, что в I квартале 2019 года было привлечено более 1,1 млн новых клиентов по кредитным продуктам, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 72,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Доля Тинькофф Банка на российском рынке кредитных карт по состоянию на 1 апреля 2019 года достигла 12,4%, что позволило банку еще больше укрепить свои позиции второго игрока по объему портфеля», — отмечается в сообщении.

Число клиентов по расчетным продуктам по итогам I квартала 2019 года превысило 5,1 млн.

Объем средств на счетах клиентов вырос с начала 2019 года на 0,2% до 281,4 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился на 11,2% и достиг 46,9 млрд рублей. «По состоянию на 1 апреля 2019 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ вырос до 13%, а по нормативу Н1.2 — снизился до 12,7%. Норматив Н1.1 находился на комфортном для группы уровне 9,5%», — говорится в релизе.

Там также указано, что с учетом высоких результатов за период с начала года группа повышает прогноз по темпам чистого прироста кредитного портфеля и подтверждает ранее опубликованный прогноз по остальным показателям на 2019 год:

ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — более 40%;

ожидаемая чистая прибыль — более 35 млрд рублей;

ожидаемая стоимость риска — около 6—7%;

ожидаемая стоимость фондирования — в пределах 6—7%.

Отчитываясь в соответствии с МСФО за 2018 год, группа прогнозировала в 2019 году чистый прирост кредитного портфеля на уровне около 40%.