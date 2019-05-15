Украина ввела в среду новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставки определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает ТАСС.

«Это зеркальные меры — эмбарго и спецпошлины на российские товары», — сказал он, отметив, что это будет касаться тех товаров, которые на Украине «полностью производятся» либо же могут быть заменены альтернативными поставками.

Первый вице-премьер Украины Степан Кубив сообщил, что запрет касается некоторых видов «промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого». По его словам, это решение направлено на препятствование утечке капиталов в «страну-агрессора», а также на поддержку существующих и создание новых рабочих мест на Украине.

Вторым решением Кабмин Украины вводит с 1 августа текущего года специальные пошлины на импорт отдельных товаров из РФ. Кубив уточнил, что их размер будет определяться «процентом от таможенной стоимости».

Правительство Украины рассчитывает, что в результате уже во втором полугодии дополнительные поступления в государственный бюджет от этих пошлин составят не менее 3,7 млрд гривен (141,2 млн долларов). Эти средства будут направляться на программы по импортозамещению.



Третьим санкционным шагом в отношении РФ станет изменение разрешительной системы, связанной с поставками товаров, сообщил первый вице-премьер Украины.