Банк России установил официальные курсы валют на 16 мая.

Курс доллара снизился на 45,12 копейки, составив 64,8489 рубля (65,3001 рубля на 15 мая). Курс евро просел на 68,21 копейки до 72,6891 рубля (с 73,3712 рубля на 15 мая).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,73 рубля (минус 24 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 72,57 рубля (минус почти 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,72—64,99 рубля за доллар и 72,56—72,84 рубля за евро.