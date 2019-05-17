«ДОМ.РФ» в ближайшее время планирует начать продажу однотраншевых ипотечных облигаций физическим лицам в Банке ДОМ.РФ. Об этом на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum X рассказал директор коллективных инвестиций «ДОМ.РФ» Алексей Пудовкин.

В 2018 году «ДОМ.РФ» провел семь сделок по выпуску однотраншевых ипотечных облигаций на общую сумму 146 млрд рублей. На ближайшие три года подписано два меморандума со Сбербанком и ВТБ на общий объем около 800 млрд рублей, готовятся новые соглашения, прокомментировал представитель «ДОМ.РФ».

«Мы запустили на базе Private Banking дочернего Банка ДОМ.РФ программу по прямой продаже ипотечных ценных бумаг физическим лицам. Спрос оказался выше ожиданий. Людям интересны инвестиции в облигации, которые имеют привязку к реальному сектору, их привлекает соотношение риска и доходности этих бумаг. В ближайшее время покупка ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ станет доступна для всех розничных клиентов Банка ДОМ.РФ», — рассказал он.

Механизм выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» является ключевым для реализации национального проекта «Жилье и городская среда», направленное на увеличение объемов строительства жилья и выдачи ипотечных кредитов.