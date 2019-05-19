Глава Сбербанка Герман Греф после ухода со своего поста хочет заняться технологическим предпринимательством, а в российское правительство вернется только в случае «сверхэкстренной ситуации». Об этом он сообщил в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» .

«Я бы хотел заниматься предпринимательством, наверное, технологическим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом глава банка отметил, что не рассматривает работу в правительстве, если в этом не возникнет острой необходимости.

«Это зависит от ситуации, конечно. Но, вообще, если это не какая-то сверхэкстренная ситуация, конечно, нет. Я не мечтаю вернуться в правительство, я считаю, что я много времени провел там», — отметил он.

По мнению Грефа, в правительстве РФ есть много молодых и амбициозных людей, которые мечтают работать во власти. «Но я допускаю, что, не дай Господь Бог, если случилась бы какая-то экстремальная ситуация, и неважно, где бы мне сказали, что нужно работать, я б пошел работать туда, где нужно. Но, дай Бог, чтобы таких экстремальных ситуаций не случилось бы никогда», — подчеркнул он.