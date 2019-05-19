Хранящиеся в Сбербанке деньги россиян защищают молодые люди — выпускники факультетов кибербезопасности ведущих российских технических вузов, иногда даже еще являясь студентами, а уязвимости в новых продуктах ищут белые хакеры, рассказали в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1 » с участием главы Сбербанка Германа Грефа.

По словам ведущей, в центре кибербезопасности круглосуточно работают юноши и девушки, самому молодому из них — около 20 лет, в Сбербанке их характеризуют как «людей с незамутненным сознанием».

«В основном это выпускники факультетов кибербезопасности Бауманки, Физтеха, МГУ. Причем порой на работу принимают, не дожидаясь, когда студент получит диплом, на четвертом-пятом курсах ребята совмещают работу с учебой. Так что именно эта команда будет принимать решение в случае чрезвычайной ситуации, собравшись в специальном кабинете-капсуле», — сказала она.

Сам Греф указал, что Сбербанком каждые сутки отражаются тысячи операций, иногда сотни тысяч нападений, и за всю его историю пока не было ни одного случая успешного прохождения злоумышленниками первого контура защиты, а всего их в банке создано три.

«У нас не было ни одного случая воровства денег извне, из систем банка, кроме случаев, когда в это были включены сами сотрудники банка. И воровство денег у наших клиентов, когда в это были включены сами клиенты», — заявил глава крупнейшего российского банка. В то же время, по его словам, и здесь остается «все меньше и меньше пространства» — мониторится работа каждого сотрудника. «У нас невозможно что-либо украсть так, чтобы мы этого не узнали», — подчеркнул Греф.

Клиенты в подобных случаях никогда не страдают, заверил он. «Мы тут же, естественно, восстанавливаем средства клиента. Мы научились достаточно хорошо с этим работать тоже, примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию», — рассказал глава Сбербанка.

Киберзащитой в Сбербанке занимается и дочернее предприятие «Бизон», в числе задач которого — поиск уязвимости внутренних систем. «Они выполняют роль так называемых белых хакеров. Если выходит новый продукт, их задача — сломать его, проникнуть в наши внутренние системы. Мы их поощряем за нахождение уязвимостей в наших системах», — отметил Греф.