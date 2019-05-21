Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Андрея Круглова заместителем министра финансов РФ.

«Назначить Круглова Андрея Вячеславовича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

​Новым замминистра финансов РФ станет Круглов из «Газпрома» Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщал о предстоящем назначении ранее занимавшего должность заместителя председателя правления «Газпрома» Круглова.

По его словам, Андрей Круглов будет заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами, взаимодействием с Евразийским экономическим союзом.

«Нам нужен новый зам, чтобы занять те ниши, которые сегодня не заполнены», — пояснял Силуанов.