Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:01 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 626,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31% — до отметки 1 283,02.

Индекс Мосбиржи в начале торгов поддерживают американские фьючерсы и отскочившая нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Но затем рублевому индикатору придется жить своей жизнью, без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка», — комментирует эксперт.

На прошлой неделе индекс Мосбиржи так и не смог пробить сопротивление 2 650 пунктов, открыв дорогу на 2 700. «Вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня», — говорит аналитик.