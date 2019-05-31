Банк России мог бы публиковать индикаторные прогнозы по ключевой ставке для улучшения коммуникации с участниками рынка, заявил глава ВТБ Андрей Костин.



«Мы видим, как Центральный банк проводит очень, мне кажется, зрелую, четкую позицию в области макроэкономики. Нам кажется, можно сделать следующий смелый шаг и повысить коммуникацию Банка России с рынком, начав публикацию индикативных прогнозов ключевой ставки», — сказал Костин, выступая на I съезде Ассоциации банков России.

Глава ВТБ напомнил, что такая практика в мире есть, например, у ФРС США. Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева уточняла, что регулятор пока не планирует раскрывать рынку свои прогнозы по ключевой ставке.

Напомним, следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике намечено на 14 июня. За прошлый год Банк России два раза повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 процентного пункта. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.