Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,29 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 25 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,12—65,59 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,81 рубля, увеличившись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,6 тыс. сделок примерно на 628 млн евро по курсам от 72,56 до 73,13 рубля за евро.

«Доллар США за май подрос на полпроцента, но среднесрочный боковой коридор 64—66 рублей за доллар остался в силе. Он же актуален и на ближайшее время, так как без пробоя любой из его границ нет смысла рассуждать об альтернативных колебаниях. Евро прибавил всего 0,3%, и то за счет последних дней — евровалюта по-прежнему выглядит непрочной и неустойчивой», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.