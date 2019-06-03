Рубль ослабляет позиции к доллару и евро в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил почти 65,57 рубля, что примерно на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 73,2 рубля (плюс почти 17 копеек).

«После коррекции в нефти рубль вновь окажется под давлением», — полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«В пятницу нефть продолжала интенсивно дешеветь... Основным фактором падения остаются торговые ультиматумы, выдвигаемые США, и в последние дни их целью был не только Китай, но и Мексика. Не самым важным, но дополнительным фактором снижения стал отчет Baker Hughes, который показал рост числа активных нефтяных платформ в США на три единицы за неделю до 800 штук. Утром понедельника давление на нефть продолжилось. Цена на короткое время «проколола» поддержку на уровне 60,6 доллара (за баррель Brent. — Прим. Банки.ру), обновив минимумы с начала февраля», — указывает эксперт.



«После ночной коррекции нефтяных цен рубль может вновь оказаться под давлением в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8—66,1 рубля, для европейской валюты — 72,3—73,8 рубля», — прогнозировал Иосуб незадолго до начала валютной сессии.