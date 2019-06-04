Банк России установил официальные курсы валют на 5 июня.

Курс доллара опустился на 39,33 копейки — до 65,1614 рубля (с 65,5547 рубля на 4 июня). Курс евро повышен на 20,59 копейки и составит 73,4239 рубля (73,218 рубля на 4 июня).

На Московской бирже рубль в настоящий момент демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам. На 12:54 мск курс доллара составлял примерно 65,27 рубля (минус почти 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,42 рубля (минус 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии — 65,08—65,35 рубля за доллар и 73,26—73,61 рубля за евро.

