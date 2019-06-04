Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить под ключ несколько услуг (открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику) и минимизировать финансовые и временные затраты, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности, — бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с «Первым ОФД» на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС — в полном соответствии с законодательством», — отмечается в сообщении.

Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.

В первую очередь сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», уточняют в банке.