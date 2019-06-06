Высокие темпы роста потребительского кредитования при недостаточно высоких темпах роста доходов населения несут риски для экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.



«Этот темп роста 30% в годовом выражении — он неустойчив, превышает темпы роста доходов населения. Учитывая дюрацию портфеля два-три года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы можем получить из-за этого фактора рецессию», — сказал он.

По словам Орешкина, рост потребкредитования также несет социальные риски.