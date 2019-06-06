Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 707,45 пункта. Индекс РТС вырос на 0,19% до отметки 1 305,79.

«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги небольшим снижением, устояв чуть выше психологически важных отметок 2 700 и 1 300 пунктов. Ближайшей важной поддержкой для рублевого индекса выступает уровень 2 675 пунктов, а для РТС — 1 290 пунктов. Целевыми уровнями коррекции в случае реализации негативного для «быков» сценария в ближайшие дни могут стать средние полосы Боллинджера дневных графиков (2 615 и 1 275 пунктов), хотя пока сигналов в пользу такого развития событий не поступает, а индексы стремятся удержать важные поддержки», — прокомментировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.