Сбербанк и Rambler Group в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об операционном партнерстве по реализации приоритетных проектов. Речь идет о подключении ресурсов Rambler Group к «Сбербанк ID», приоритетном использовании эквайринга и продвижении в сети банка онлайн-кинотеатра Okko.

Как поясняется в релизе кредитной организации, в рамках подключения к «Сбербанк ID» стороны намереваются обеспечивать информационное и технологическое взаимодействие для аутентификации пользователей при доступе к информационным ресурсам Rambler Group. Таким образом, заходить на сайты Rambler Group можно будет по единому логину и паролю для экосистемы Сбербанка.

Стороны также договорились о приоритетном использовании эквайринга банка, в случае если это будет коммерчески обоснованно для Rambler Group.

В соответствии с соглашением в июне также стартует проект, в ходе которого в ряде отделений банка в Москве посетителям будет предложено познакомиться с Okko. Сотрудники банка расскажут о возможностях онлайн-кинотеатра и, в случае интереса со стороны клиента, помогут оформить ознакомительную подписку на специальных условиях. За 10 рублей в течение 14 дней клиенты смогут получить доступ более чем к 20 тыс. фильмов и сериалов в пакете «Оптимум». Также было принято решение включить сервисы Rambler Group (билеты в киносеть и подписку на базовый пакет Okko) в пилотное пакетное цифровое предложение банка для клиентов.



В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассчитывает закрыть сделку по приобретению доли Rambler Group в течение трех месяцев. Ранее Сбербанк сообщал, что подписал с Rambler Group юридически обязывающие документы об инвестициях в капитал компании. В результате сделки госбанк получит 46,5% IT-корпорации, которые сейчас принадлежат A&NN и Era Capital. Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка.

