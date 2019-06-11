Банк БКФ ввел вклад «Летний сезон».

Сумма первоначального взноса — от 100 тыс. рублей. Срок — от 91 до 375 дней. Процентная ставка по депозиту устанавливается в размере ключевой ставки Банка России и на сегодняшний день составляет 7,75% годовых. В случае изменения ключевой ставки процентная ставка по текущему договору вклада изменяется с первого числа следующего календарного месяца. Минимально возможное значение процентной ставки по договору — 6% годовых.

Пополнение возможно в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или банковскую карту.

«Кроме того, по вкладу допускаются расходные операции по истечении 31 дня с момента открытия вклада до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. В случае досрочного расторжения договора по истечении 91 дня выплаченные проценты сохраняются», — добавляет эксперт Банки.ру по вкладам Юлия Прошина.