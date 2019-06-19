Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 768,38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,22% до отметки 1 362,17.

«Российский рынок, поглядывая на утреннюю корректировку нефтяных цен, может начать торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 735—2 790 пунктов, по индексу РТС — 1 345—1 375 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.