Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 766,63 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,57% до отметки 1 382,91.

Потенциал роста индекса Мосбиржи составляет около 2,5%, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций скорректировался, несмотря на позитивный внешний фон. Таким образом, была снята краткосрочная перекупленность рынка и сегодня рост может возобновиться. По крайней мере внешний фон этому благоприятствует: американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в слабом плюсе и нефть.

«Индекс Мосбиржи по-прежнему находится в очень узком восходящем канале, и в пятницу он как раз подошел к его нижней границе. Поэтому сегодня движение вверх поддерживается и техникой. Однако потенциал роста невелик и составляет около 2,5%: в районе 2 830 «быки» наткнутся на верхнюю границу канала. Впрочем, для такого сильного движения сегодня оснований пока нет», — комментирует эксперт.