Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% и составил 2 762,65 пункта. Индекс РТС вырос на 0,88% — до отметки 1 384,06.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,45%, «Газпрома» — на 1,44%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 1,27%, «АЛРОСы» — на 0,57%, Московской биржи — на 0,3%.



«Индекс Мосбиржи консолидируется в пределах 2 750—2 770 пунктов, и без катализаторов «шатание» в диапазоне продолжится и завтра. Индекс РТС продолжил рост на фоне валютной качки и поднялся к 1 383 пунктам. Новая цель здесь — 1 395 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

