Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 22 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,82 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 21,7 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок — 62,5—62,91 рубля за доллар.

Курс евро на 19:03 мск составил 71,53 рубля и вырос на 23 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 500 млн евро по курсам от 71,16 до 71,66 рубля за евро.

«Рублевые пары сегодня чуть корректируются после бурного понедельника. Доллар США откатился к 62,84 рубля и завтра утром может еще слегка укрепиться до уровня 62,9 рубля. Но пока Россия при всех ее рисках остается лакомым кусочком прибыли для инвесторов, охотящихся за риском, рублю бояться нечего. Пара евро/рубль выглядит неоднородно и может остаться пока в пределах 71,25—71,75 рубля. Этот диапазон для европейской валюты будет актуальным и завтра», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.