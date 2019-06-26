Связь-Банк на фоне готовящейся передачи его в собственность государства, а затем и Промсвязьбанку (ПСБ) закрыл информацию о составе своего совета директоров, сообщает РБК . Страница с информацией о совете директоров удалена с сайта банка. Состав правления Связь-Банка на сайте по-прежнему доступен.



Сейчас банк почти полностью (99,7%) принадлежит госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Госдума в мае приняла законопроект об условиях передачи Связь-Банка в Росимущество и затем ПСБ. Промсвязьбанк также должен будет выкупить небольшие доли в Связь-Банке, которые держат миноритарии.

В апреле правительство определило перечень информации (в том числе сведения о руководстве, активах и структуре владения), которую компании и банки могут не публиковать из-за рисков западных санкций. Не раскрывают такие сведения, например, банки, работающие с гособоронзаказом.

«ВЭБ.РФ», как и Связь-Банк, находится под секторальными санкциями, но информацию о своем руководстве не скрывает. Директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев говорил о необходимости дифференцировать правила закрытия информации из-за санкций, это нужно, если юрлицо попадает в список SDN, но не обязательно при попадании под секторальные санкции, считает он.

В законопроекте, принятом Госдумой, прописано, что информация о процессе передачи Связь-Банка не будет публичной.

Закрытие информации происходит на фоне кадровых изменений в совете директоров, о них 25 июня рассказал глава ПСБ Петр Фрадков. «Произведены в том числе кадровые изменения в совете директоров Связь-Банка, где сейчас в основном представители ПСБ работают. Сейчас мы там работаем на уровне менеджмента», — заявил он (цитата по ТАСС). Когда конкретно произошли изменения в руководстве банка, Фрадков не уточнил.