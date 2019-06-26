Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,05 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,2 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,76—63,23 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск достиг 71,74 рубля и вырос на 31 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,4 тыс. сделок примерно на 492,1 млн евро по курсам от 71,32 до 71,86 рубля за евро.

«Рублевые пары в середине недели корректируют позиции. Доллар США торгуется по 63,12 рубля, и закрепление выше 63,15 рубля откроет дорогу завтра к 63,5 рубля. Поддержки со стороны нефти у рубля сейчас нет, хотя продолжающийся налоговый период в РФ дает определенную опору. Евро выглядит слабо, несмотря на возвращение к 71,7 рубля. Следующая цель для евро — 72 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.