Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Петербургскому Социальному Коммерческому Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B2» и изменило прогноз по ним со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Как поясняется, «позитивный» прогноз по рейтингам ПСКБ отражает улучшение позиций банка по капиталу и ликвидности. Поддержку рейтингам оказывают стабильное качество активов банка и его хорошие показатели прибыльности.

Главный фактор, ограничивающий уровень рейтинга, — «нишевая» бизнес-модель и недостаточная диверсифицированность бизнеса, а также зависимость банка от преимущественно краткосрочного и высококонцентрированного корпоративного фондирования. При этом в Moody's признают, что риски существенного оттока клиентских средств смягчаются имеющимися у банка хорошими запасами ликвидности.



Аналитики указывают, что концентрация бизнеса ПСКБ на платежных услугах и казначейских операциях делает его финансовые показатели чувствительными к специфическим рискам данных сегментов. На деятельности и финрезультатах банка могут сказаться любые неблагоприятные изменения в рыночных условиях, а также в операционной среде и регулировании в России, например изменения в динамике ставок, более жесткое регулирование платежного сегмента и рост конкуренции со стороны других игроков, включая небанковские финтех-организации. В частности, сильную конкуренцию бизнесу ПСКБ в сегменте платежей может со временем составить запущенная Банком России Система быстрых платежей, полагают в Moody's.