Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 779,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,02% до отметки 1 388,36.

Мировые инвесторы ждут новостей с полей саммита G20, прежде всего итогов переговоров глав США и Китая по поводу торговых споров, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он делает осторожный прогноз, что стороны ограничатся позитивными заявлениями о намерении ускорить процесс на уровне экспертов. Такое решение будет встречено рынками ростом, считает аналитик.

Однако, замечает он, для отечественного рынка важной станет информация со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Любые заявления о сближении позиций сторон и намерении развивать сотрудничество хоть в каких-то областях будут встречены рынком позитивно.Однако рост может быть краткосрочным и эмоциональным: в условии нерешенности основной мировой проблемы, а именно отношений между США и Китаем, что-то покупать страшновато», — комментирует эксперт.

В целом же, заключает он, торги пройдут спокойно, но всплески волатильности будут при появлении новостей с G20.