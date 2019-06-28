ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 29 июня.

Курс доллара повысился на 3,04 копейки, составив 63,0756 рубля (63,0452 рубля на 28 июня). Курс евро вырос на 15,44 копейки, до 71,8179 рубля (71,6635 рубля на 28 июня).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль демонстрировал разностороннюю динамику по отношению к доллару и евро. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 4 копейки и составил 63,04 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,79 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,01—63,18 рубля за доллар и 71,75—71,89 рубля за евро.