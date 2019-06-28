Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и составил 2 765,85 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,54% — до отметки 1 380,52.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,81%, «Газпрома» — выросли на 0,1%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 1,39%, «АЛРОСы» — на 1,49%, Московской биржи — выросли на 0,42%.



«На следующей неделе отечественные фондовые индексы будут следовать за мировыми площадками. Рублевый индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 750—2 800 пунктов, долларовый РТС останется в пределах 1 350—1 390 пунктов», — прокомментировала младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

