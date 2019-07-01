Средний доход ипотечного заемщика составляет около 40 тыс. рублей при ежемесячном платеже в 16—17 тыс. рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА).

При этом размер платежа в зависимости от региона меняется — в крупных городах он может быть в 1,5—2,5 раза больше.

«Среднестатистический клиент отдает около 45% своего дохода для выполнения обязательств. Однако есть одно но: ипотека — продукт «семейный», и в пересчете на семью с условием, что в ней двое работающих, получается, что на погашение ежемесячных платежей уходит четверть дохода семьи, что, безусловно, представляется более выполнимой задачей», — отметили в организации.

Ввиду длительного срока кредитования (17,8 года) предусмотреть риски невозможно, отмечают эксперты, и возникает просрочка по кредиту. Должнику в 65% случаев необходимо не менее трех с половиной — четырех месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей.