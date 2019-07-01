Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,29% и составил 2 801,47 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,53%, до отметки 1 401,64.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,48%, Сбербанка — на 1,7%, Мосбиржи — на 0,61%, «Газпрома» — на 5,79%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,64%.

В понедельник российский фондовый рынок смог выйти на новые исторические максимумы на позитивном внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, на новостях с состоявшегося на прошлой неделе саммита G20 западные фондовые площадки смогли продемонстрировать уверенный рост», — комментирует эксперт.

На рынке энергоносителей, продолжает он, позитивные настроения также поддержали новости о возможном продлении сделки ОПЕК+, в результате чего нефть марки Brent выросла более чем на 1,5%.

«Результаты G20 сказались на широком спектре высокорисковых активов, и российский рынок не стал исключением. Это позволило индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и подняться к новым историческим максимумам», — поясняет аналитик.

По его прогнозу, в краткосрочной перспективе восходящая динамика может продолжиться, а индекс Мосбиржи может попытаться подтянуться в район 2 900 пунктов.

