Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, воспользовавшиеся правом на ипотечные каникулы, освобождаются от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе ипотечных каникул. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной думы.

Ипотечные каникулы позволят защитить тех граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, при этом обложение их НДФЛ в 35% не соответствует концепции поручения президента о предоставлении ипотечных каникул, в ходе которых заемщик полностью освобождается от всех платежей.

Принят закон о льготах по НДФЛ для воспользовавшихся ипотечными каникулами Ипотечные каникулы — это гарантия государством того, что человек не останется один на один со своими проблемами, пояснял ранее Вячеслав Володин.



