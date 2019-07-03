Группа компаний «Регион» объявила о совершении сделки по приобретению 100-процентной доли ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз».

«Сделка, направленная на усиление страхового бизнеса группы, обеспечит синергетический эффект от совместных действий двух значимых игроков страхового рынка России: «Сургутнефтегаза» и компании «Югория», которая вошла в холдинг в 2018 году», — говорится в релизе ГК «Регион».

«Вхождение страхового общества «Сургутнефтегаз» в состав «Региона» позволит обеспечить эффективное развитие сегмента страхования в рамках группы, усилить компетенции. Компании, в свою очередь, смогут справляться с задачами быстрее, надежнее и более гибко: «Сургутнефтегаз» получает доступ к новым технологиям и платформе управления бизнес-процессами холдинга, «Югория» — успешный опыт профессионалов, прежде всего в страховании крупных промышленных объектов», — комментирует председатель совета директоров ГК «Регион» Сергей Менжинский.



В «Регионе» подчеркивают, что сделку согласовали Федеральная антимонопольная служба и ЦБ РФ.