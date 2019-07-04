Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,35% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 814,14 пункта. Индекс РТС снизился на 0,12% до отметки 1 399,77.

«Рост азиатских рынков с одновременным утренним снижением нефтяных цен задают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций, который начнет торги без четкого направления. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 795—2 850 пунктов, по индексу РТС — 1 390—1 415 пунктов», — сообщил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.