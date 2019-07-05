Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 846,14 пункта. Индекс РТС скорректировался вверх на 0,07% до отметки 1 412,56.

«Азиатские рынки и нефть вновь дают противоречивые сигналы перед началом торгов российскими акциями, но в начале торгов победа может оказаться на стороне «быков». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 815—2 870 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1 395—1 425 пунктов», — отметил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.