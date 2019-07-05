Центробанк РФ рассчитывает, что возможность отказаться от страховки, даже если она была оформлена в рамках договора коллективного страхования, будет законодательно утверждена на следующей неделе. Об этом в ходе Международного финансового конгресса сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«У нас запланировано несколько новаций в регулировании, в первую очередь речь идет о введении периода охлаждения по договорам коллективного страхования. В ближайшее время это должно стать законом, его рассмотрение запланировано Госдумой на следующую неделю. Это даст возможность потребителю вне зависимости от формы страховки отказываться в случае, если она ему не нужна», — сказал Мамута.