ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 6 июля.

Курс доллара повысился на 18,28 копейки, составив 63,5841 рубля (63,4013 рубля на 5 июля). Курс евро повысился на 11,73 копейки, до 71,6593 рубля (71,542 рубля на 5 июля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:16 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 10 копеек и составил около 63,58 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,59 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,46—63,64 рубля за доллар и 71,52—71,73 рубля за евро.