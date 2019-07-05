Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка взыскал солидарно с компаний «Урбан Капитал» и «Актион М», входящих в девелоперскую компанию Urban Group, около 460 млн рублей.

Истец, к которому права требования перешли от ранее подконтрольного ему Автовазбанка, потребовал от соответчиков погасить долг по кредиту, выданному АВБ компании «Актион М» в 2016 году. «Урбан Капитал» выступал поручителем заемщика.

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав около 450 млн рублей основного долга, а также проценты и пени. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.