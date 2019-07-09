Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,11% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 819,45 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,36% — до отметки 1 394,57.

Рынок акций ищет драйверы движения, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, поводов для роста нет ни в России, ни за океаном.

«Инвесторы ищут драйверы для дальнейшего движения. Пока они не появятся, рынки с высокой вероятностью будут слабо снижаться «под собственной тяжестью». Возможно, большая определенность появится после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду в американском сенате. Пока нет особой уверенности, что ФРС снизит ставку в этом году еще хотя бы раз», — комментирует эксперт.

В целом же, заключает он, утренняя картина свидетельствует в пользу того, что российский рынок акций откроется с небольшим минусом в районе 0,2—0,3%, но затем можно будет увидеть попытки немного подрасти.