Минфин России на аукционе в среду, 10 июля, предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одного выпуска на 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

«Минфин России информирует о проведении 10 июля 2019 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS (дата погашения 12 ноября 2025 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — отмечается в сообщении.

Всего в III квартале 2019 года ведомство планирует разместить ОФЗ на 300 млрд рублей.