Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг опустился ниже 71 рубля, свидетельствуют данные биржи.



По данным на 14:42 мск, курс евро снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копейки, до 70,97 рубля. В последний раз курс евро находился ниже 71 рубля 20 июня, а до этого — 6 апреля 2018 года.

Биржевой курс доллара на это же время уменьшился на 20 копеек, до 62,98 рубля.

Рубль, помимо ослабления доллара, поддерживает и позитив в секторе ОФЗ, отмечает старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Ожидание смягчений денежно-кредитной политики мировыми Центробанками привлекает «горячие деньги» на долговой рынок РФ, и это тоже подпитывает рубль силами. Нефть заметно подорожала накануне и все еще остается в приподнятом настроении, баррель Brent торгуется по 67,31 доллара и может подняться к 67,5 доллара», — комментирует эксперт.