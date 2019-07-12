Райффайзенбанк ввел с июля комиссию 1,5% за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) свыше 10 тыс. рублей в месяц, сообщает «Коммерсант» . Ряд игроков готовятся ввести комиссии к сентябрю.

Банк отказался раскрывать изданию причины введения комиссий. До сих пор комиссии были лишь у СКБ-Банка — 1% при переводе более 6 тыс. рублей в день или 100 тыс. рублей в месяц. Рассматривают введение комиссий с 1 сентября в Росбанке и Газпромбанке, с 30 сентября — в банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке.

Остальные участники рынка уверяют, что не планируют вводить комиссий, по крайней мере до момента, когда переводы через СБП станут платными для самих кредитных организаций.

Это произойдет с 2020 года, комиссии ЦБ для банков составят 0,5—3 рубля в зависимости от суммы операции.

«Банк, отправляющий деньги по СБП, должен получать за это какую-то комиссию, — уверен независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. — В сегодняшней схеме для банка, отправляющего деньги, нет экономического смысла, она убыточна. И, до тех пор пока это не исправят, банки будут саботировать отправку денег». Собеседник издания в крупном банке признался, что их бизнес-блок неоднократно поднимал вопрос о плате, но ЦБ требует дешевых переводов, и, судя по всему, комиссия 1,5% вряд ли его устроит.

​ЦБ может сдвинуть сроки подключения системно значимых банков к СБП Пока крупнейшие российские банки должны подключиться к системе с 1 сентября.



«Комиссия не может быть на уровне карточных, так как затраты банков на карточные переводы гораздо выше», — подчеркнули в Банке России. У регулятора есть «право ограничить верхнюю планку тарифов банков для потребителей». Однако пользоваться им в ЦБ собираются только в крайнем случае — если увидят, что «потребители лишены возможности переводить средства между банками».

Ряд экспертов считают, что разница в стоимости переводов через СБП и карточки должна быть ощутимой. По словам главы банка «Русский Стандарт» Александра Самохвалова, после того как ЦБ введет комиссии для банков, стоимость переводов для клиентов должна быть приближена к тарифам регулятора.

Кроме тарифов, затрудняющих вывод крупных сумм, в Райффайзенбанке действует своеобразная настройка мобильного банка.

При переводах по СБП он сам автоматически выбирается как «банк по умолчанию», то есть переводы идут на счет в самом банке. В Райффайзенбанке такие настройки объяснили заботой о клиенте: если не будет установлен банк по умолчанию, то «мы оставим клиента в ошибочном состоянии в СБП (и гипотетически можно будет перевести деньги «в никуда»)». Но, как пояснили «Коммерсанту» в НСПК, устанавливать «банк по умолчанию» в системе необязательно, при этом «возможность отправлять и получать средства» через систему у клиента остается.