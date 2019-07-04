Обязательное подключение системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) с 1 сентября может быть отложено до 1 октября, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Международного финансового конгресса.



«Мы обсуждали с рынком нормативный акт, где указаны эти сроки. Для системно значимых банков был указан срок 1 сентября. Мы считает возможным установить этот срок с 1 октября», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, все системно значимые банки должны успеть к этому сроку.

Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона, Банк России запустил в конце февраля. На данный момент к СБП подключены банк «ФК Открытие», ВТБ, ЮниКредит Банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что на начало 2020 года к системе подключатся более 250 кредитных организаций. Пока заявки на подключение подали 114 банков.

При этом крупнейший в стране Сбербанк пока не спешит присоединяться к системе. Он параллельно развивает свою систему денежных переводов, а глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП.

СБП пока не взимает комиссий, однако предусмотрено, что с 1 января 2020 года банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5—3 рубля в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ. В противном случае Банк России собирается ограничивать размер конечных комиссий для потребителя в системе.

