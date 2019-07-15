Доля западных инвестбанков в доходах от сделок в России, включая размещение акций и облигаций, сделки по слиянию и поглощению, а также синдицированное кредитование, с начала 2019 года составила 78%. Таковы данные компании Refinitiv на 11 июля, сообщает РБК . Таким образом, доходы западных инвестбанков с начала 2019 года (161,3 млрд долларов) в 3,5 раза превысили доходы госбанков (46,2 млрд долларов).

Этот показатель не достигал такого уровня с 2008 года по сравнению с результатами по итогам года или с 2007-го, если сравнивать с результатами на июль каждого года.

«Пирог» рынка стал очень маленький, поэтому одна или две сделки могут сильно влиять на результаты», — говорит бывший топ-менеджер крупного западного инвестбанка.

Это было заметно в 2018 году, когда доходы инвестбанков снизились до 277,6 млн долларов с 548,5 млн долларов годом ранее. В 2019 году к началу июля показатель уже достиг 207,4 млн долларов, следует из данных Refinitiv.

По словам экспертов, в 2019 году рынок достигает некоего баланса, и сейчас активность сильно выросла. При этом и инвесторы, и эмитенты стали меньше реагировать на новые разговоры о санкциях, даже если какие-то сообщения на этот счет появляются.

Лидирующие позиции по доходам от инвестсделок с 2011 года занимает «ВТБ Капитал» (уступал лидерство только в 2014 году Сбербанку), показывают данные Refinitiv. Однако в топ-10 инвестбанков (с начала 2019 года) помимо ВТБ вошли только два российских банка — Газпромбанк (пятая строчка) и Сбербанк (десятое место). Остальные места разделили между собой западные инвестструктуры. Лучшие позиции — у Credit Suisse, Goldman Sachs и Citi.